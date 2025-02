Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung am Bahnhof Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 09.02.2025, gegen 15:15 Uhr, erhielt die Polizei Wilhelmshaven den Einsatz, zu einer Körperverletzung im Bereich des Bahnhofs Wilhelmshaven zu fahren. Das Opfer, ein 15-jähriger Junge aus Wilhelmshaven, wartete das Eintreffen der Polizei in der angrenzenden Nordseepassage ab. Dieser sowie ein Mädchen und ein junger Mann, beide ebenfalls aus Wilhelmshaven, schilderten, dass eine männliche Person den jugendlichen Jungen mit der flachen Hand an den Hinterkopf geschlagen und mit den Füßen in die Kniekehle getreten habe. Zudem soll der Beschuldigte die Jugendlichen beleidigt und bedroht haben.

Der Beschuldigte, ein 43-jähriger Mann, befand sich beim Eintreffen der Polizei bereits in seinem Zug in Richtung Wohnanschrift, wurde jedoch am nächsten Bahnhof angetroffen und identifiziert. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

