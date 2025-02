POL-WHV: Brand in Zetel zerstört Schuppen und Garage

Jever (ots) - In der Zeit vom 08.02.2025, 18:00 Uhr bis 09.02.2025, 11:50 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mit Sprühfarbe größere Schriftzüge an das Schulgebäude des Mariengymnasiums in Jever aufgebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr