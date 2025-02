POL-WHV: Sachbeschädigung am Mariengymnasium in Jever

Varel (ots) - Am 06.02.2025, gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Zum Jadebusen in Varel. Hier prallte er auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 20-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alcotest ergab einen Wert ...

mehr