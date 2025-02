POL-WHV: Pressebericht Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland 07.-.09.02.25

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Pressebericht PI Wilhelmshaven 07.02.2025 - 09.02.2025

Freitag, 07.02.2025

Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Notlage

Wilhelmshaven - Ein 45jähriger Mann aus Wilhelmshaven wählte am Freitag Morgen um 07:33 Uhr den Notruf der Polizei und schilderte gegenüber der Leitstelle der Polizei in Oldenburg, dass sich aktuell ein Einbrecher in seiner Gartenlaube aufhalten würde. Das Fahrrad des Einbrechers würde noch vor der Laube stehen, schnelles Erscheinen sei erforderlich. Schon in der Vergangenheit sei laut des Mannes öfter in seine Laube eingebrochen worden. Auch gegenüber den sofort entsandten Einsatzkräften der Polizei sprach der Mann von einem Einbrecher, Eile sei geboten, der Täter könne ja jederzeit flüchten. Schlussendlich wurde ein Bekannter des Anrufers, ein 29jähriger Wilhelmshavener, in der Laube angetroffen. In der Gesamtbetrachtung konnte festgestellt werden, dass beide Männer den Abend zuvor in der Laube gemeinsam gezecht hatten und es zu Streitigkeiten gekommen war. Der 45jährige hatte die Polizei nun anscheinend verständigt und eine Notlage (Einbruch) vorgetäuscht, um möglichst schnell Polizeikräfte vor Ort eintreffen zu lassen, damit diese eine belanglose Streitigkeit schlichten. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen eingeleitet. Ferner bleibt zu prüfen, ob dem Mann die Kosten des Polizeieinsatzes auferlegt werden.

Sonntag, 09.02.2025

Autofahrer unter Drogeneinfluss angehalten

Wilhelmshaven - Am Sonntag, gegen 01:40 Uhr, wurde ein 39jähriger Autofahrer aus Varel durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven angehalten und kontrolliert. Der Mann pustete in ein Atemalkoholtestgerät, das Ergebnis lag bei 0,47 Promille und somit knapp unter dem bußgeldbewährten Grenzwert von 0,5 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Urinvortest ergab jedoch Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Amphetamine, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Samstag, 08.02.2025

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wilhelmshaven - Eine 87jährige Radfahrerin aus Wilhelmshaven befuhr am Samstag Mittag die Viktoriastraße und wollte die Virchowstraße kreuzen. Sie hielt mit ihrem Fahrrad an, um eine Zeugin passieren zu lassen, kam hierbei aber ins Straucheln und stürzte zu Boden. Die Zeugin, weitere Passanten und eine zufällig hinzukommende Streife der Polizei Wilhelmshaven kümmerten sich sofort um die Dame, die im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht wurde. Die Radfahrerin erlitt bei dem Sturz so schwere Verletzungen, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen und dort verbleiben musste.

Sonntag, 09.02.2025

Vollstreckung eine Untersuchungshaftbefehles nach Krankenhausaufenthalt

Wilhelmshaven - Ein 22jähriger, stark alkoholisierter Mann aus Wilhelmshaven, eine Atemalkoholüberprüfung ergab 2,18 Promille, war zunächst am Samstag Abend im Klinikum Wilhelmshaven behandelt worden, nachdem er im Wege einer körperlichen Auseinandersetzung eine Verletzung an der Nase erlitten hatte, die ihm unbekannt gebliebene Personen zugefügt hatten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen das Opfer der Körperverletzung ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines Raubdeliktes vorlag, der nach Abschluss der medizinischen Versorgung vollstreckt werden konnte. Der Mann wird derzeit beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt.

Pressebericht PK Varel 07.02.2025 - 09.02.2025

Autofahrerin behindert Krankenwagen

Bockhorn - Am Freitagmittag kam es zu einem Vorfall an der Kreuzung Grabsteder Straße/Bockhorner Straße (B) 437. Ein Rettungswagen überquerte mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn die Bockhorner Straße, um in Richtung Grabstede weiterzufahren. Dieser konnte den Pkw einer 56-jährigen Fahrzeugführerin durch deren Verschulden erst nach erheblicher Verzögerung passieren. Eine zufällig entgegenkommende Funkstreifenwagenbesatzung wurde Zeuge des Vorfalles und führte eine Verkehrskontrolle durch. Die Fahrzeugführerin zeigte sich in höchstem Maße uneinsichtig, so dass gegen sie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Pressebericht PK Jever 07.02.2025 bis 09.02.2025

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfälle und flüchtet

Schortens /Wilhelmshaven- Am 08.02.2025 gegen 04:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Schooster Straße 1 in Schortens ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer ist beim Ausparken mit seinem PKW mit zwei weiteren abgestellten Kraftfahrzeugen sowie einer Hauswand kollidiert, sodass insgesamt ein hoher vierstelliger Schaden entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Durch aufmerksame Zeugen und umfangreich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallverursachende PKW durch die Polizei Wilhelmshaven im Stadtgebiet Wilhelmshaven angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,24 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Verkehrsunfallflucht

Wangerland - Am 07.02.2025 in der Zeit zwischen 17:00 und 17:30 Uhr ereignete sich in der Heinrich-Steinberg-Straße im Wangerland ein Verkehrsunfall. Der auf dem Parkplatz abgestellte blaue Opel Meriva mit FRI-Kennung wurde dabei mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken auf der Beifahrerseite beschädigt, sodass ein niedriger vierstelliger Schaden entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/74490 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierte Autofahrerin

Schortens- Am 08.02.2025 gegen 09:35 Uhr wurde in der Anne-Frank-Straße in Schortens durch Jeveraner Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die 67jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,92 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Autofahrer

Schortens- Am 08.02.2025 gegen 23:15 Uhr wurde in der Plaggestraße in Schortens ein Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 26jähirge Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,72 Promille. Ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sande- Am 08.02.2025 gegen 19:50 Uhr kontrollierten Jeveraner Polizeibeamte Im Falkenweg in Sande ein Kleinkraftrad. Dabei wurde festgestellt, dass der 20jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der für das Kraftfahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Brand eines Bistros

Jever- Am 09.02.2025 in den frühen Morgenstunden brach ein Feuer im Verkaufsraum eines Bistros in der Mühlenstraße in Jever aus. Durch die schnell eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Jever und Cleverns konnte eine großflächige Ausbreitung verhindert werden. Es entstand kein Personen-, sondern lediglich Sachschaden. Eine genaue Bezifferung des Schadens ist bisher nicht möglich, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zur Brandursache konnten noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/74490 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

