POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am 06.02.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Ein 36-jähriger Mann entnahm eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage, öffnete diese und steckte sie in seine Jackentasche. Beim Verlassen des Supermarktes wurde er vom Personal darauf angesprochen. Daraufhin lief der Beschuldigte zurück in den Laden und versuchte, das Diebesgut ...

