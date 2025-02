Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.02.2025, gegen 12:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Flutstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Ein 36-jähriger Mann entnahm eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage, öffnete diese und steckte sie in seine Jackentasche. Beim Verlassen des Supermarktes wurde er vom Personal darauf angesprochen. Daraufhin lief der Beschuldigte zurück in den Laden und versuchte, das Diebesgut loszuwerden.

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme, gegen 12:50 Uhr, wurde festgestellt, dass der gleiche Beschuldigte in einem gegenüberliegenden Supermarkt weitere Waren entwendet hatte. In seiner Einkaufstasche befanden sich diverse Waren im Wert von knapp 60 Euro, die als Diebesgut identifiziert wurden. Die Waren wurden im Geschäft belassen.

Den Beschuldigten aus Wilhelmshaven erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls.

