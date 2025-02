POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven: Zeugen gesucht

Bockhorn (ots) - Am 05.02.2025, gegen 15:15 Uhr, fiel dem Einsatz- und Streifendienst der Polizei Varel ein 41-jähriger Mann in der Steinhauser Straße in Bockhorn auf, der mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholkontrolltest ergab einen Wert von 3,45 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im naheliegenden Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: ...

