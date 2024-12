POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrolle in Büdesheim

Jünkerath (ots) - Am Dienstag, 03.12.24 gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Wohnhausbrand in Jünkerath in der Gewerkschaftsstrasse. Das betroffene Doppelhaus besteht aus 4 Wohneinheiten, wobei sich der Brand auf eine der Wohnungen beschränkte. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, sodass die Bewohner in verschiedenen Stellen im Umkreis untergebracht werden mussten. Einer der Bewohner zog sich bei dem Versuch, den ...

