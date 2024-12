Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Prüm (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, den 02.12.2024, 16.30 Uhr und Dienstag, den 03.12.2024, 13.40 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Oberbergstraße aus. Über die Gebäuderückseite drangen die Unbekannten in das Anwesen ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zur Schadenshöhe und dem entwendeten Gut kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Personen, welche im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Umfeld der Oberbergstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (Tel.: 06551/9420 oder per Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu wenden.

