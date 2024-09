POL-NB: Schoki, Kaffee, Fischdosen - Ladendieb gestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 24.09.2024 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einem E-Roller Fahrer in der Cölpiner Straße in Neubrandenburg. Hierbei fuhr der Fahrer des E-Rollers gegen die Radfahrerin, sodass diese stürzte und sich an beiden Armen verletzte. Der Fahrer des E-Rollers flüchtete in Richtung Rühlower Straße und ließ das Mädchen am Unfallort zurück. ...

