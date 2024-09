Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: E-Roller Fahrer flüchtet nach Unfall

Neubrandenburg (ots)

Am 24.09.2024 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 13-jährigen Radfahrerin und einem E-Roller Fahrer in der Cölpiner Straße in Neubrandenburg. Hierbei fuhr der Fahrer des E-Rollers gegen die Radfahrerin, sodass diese stürzte und sich an beiden Armen verletzte. Der Fahrer des E-Rollers flüchtete in Richtung Rühlower Straße und ließ das Mädchen am Unfallort zurück. Zum momentanen Zeitpunkt gibt es eine vage Personenbeschreibung zum Unfallverursacher: Der Mann soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer blauen Hose mit Löchern unterwegs gewesen sein. Mehr ist momentan nicht bekannt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wenn jemand den Vorfall in der Cölpiner Straße in der Ihlenfelder Vorstadt oder den beschriebenen E-Roller Fahrer in Neubrandenburg gesehen hat, kann sich gerne bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 melden. Sollte sich der E-Roller Fahrer durch diese Meldung wiedererkennen, wäre es zu seinem Vorteil, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell