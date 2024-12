POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Auflieger eines Sattelschleppers

Wittlich (ots) - Am Sonntag, den 01.12.2024 kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr auf dem Rommelsbach Parkplatz in Wittlich durch Unbekannte zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, wodurch eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich ...

