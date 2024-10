Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kracht in Garage und flüchtet

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein Autofahrer verlor in den Nachtstunden des Samstags in Holzhausen die Kontrolle über sein Auto und krachte in ein Garagentor. Der Mann sowie sein Beifahrer flüchteten. Der Fahrzeuglenker konnte im Rahmen einer Fahndung gestellt werden.

Gegen 23:50 Uhr wurden Anwohner der Findelstraße aufgrund eines lauten Knalls auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Während man einerseits per Notruf 110 die Polizei alarmierte, beobachtete man andererseits das Geschehen vor dem Haus. Demnach befuhr der Autofahrer mit einem Seat Ibiza zunächst den Heerweg. Auf der Gefällstrecke hatte er mutmaßlich den Einmündungsbereich zur Findelstraße verpasst und fuhr auf das gegenüberliegende Grundstück. Hier krachte er gegen ein Garagentor sowie einen seitlichen Stützpfeiler. Anschließend versuchte der Fahrer weiterzufahren. Hierbei touchierte er noch eine Stützmauer und fuhr den Wagen fest. Der Fahrer sowie sein Beifahrer stiegen aus dem Wagen aus und flüchteten zu Fuß. Nach kurzer Zeit kehrte der Fahrer zurück, riss die Kennzeichen vom Wagen und flüchtete nochmals. Aufgrund von Zeugenaussagen nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf, durchsuchten die angrenzenden Gärten und konnten den stark alkoholisierten 21-Jährigen aus Minden versteckt in einem Waldstück auffinden. Vom Beifahrer fehlte jede Spur.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten zudem fest, dass die verwendeten Kennzeichen für einen anderen Wagen ausgegeben waren. Zudem war das Auto nicht versichert und eine Fahrerlaubnis besaß der junge Mann auch nicht. Ihm wurde auf der Polizeiwache Minden von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

