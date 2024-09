Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Wanderausstellung "Echt falsch!" des Deutschen Zollmuseums aus Hamburg gastiert in Schwäbisch Hall/ Stadtverwaltung und Hauptzollamt Heilbronn eröffnen gemeinsam Ausstellung

Am 23.09.2024, 14:00 Uhr wird die Wanderausstellung des Deutschen Zollmuseums im städtischen Gebäude im Haus am Markt 9 in Schwäbisch Hall von Angestellten der Stadt und Vertretern des Zolls eröffnet.

Die Ausstellung, die das Deutsche Zollmuseum zusammen mit der "Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz" entwickelt hat, zeigt eine vielfältige Auswahl an Produkten, die auf den ersten Blick echt erscheinen, sich bei genauerem Hinsehen jedoch als Fälschungen entpuppen. Hierbei handelt es sich um Dinge des alltäglichen Lebens wie T-Shirts von Sportartikelherstellern, Sonnenbrillen oder Parfüms. Aber auch Kettensägen oder Bauschaum und nahezu allen anderen Produkte sind von Plagiaten häufig betroffen.

Auf den Schauwänden werden den Betrachterinnen und Betrachtern vor Augen geführt, dass der bewusste oder auch unbewusste Erwerb von Plagiaten oder Produktfälschungen für die Gesundheit gefährlich werden kann. Fehlende Garantieansprüche können darüber hinaus für Unmut sorgen und finanzielle Verluste sowie negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und den heimischen Arbeitsmarkt haben.

"Dass wir die Wanderausstellung des Deutschen Zollmuseums aus Hamburg für gut zwei Wochen hier in die Region holen konnten und die interessanten Exponate somit der heimischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, weil die Stadt Schwäbisch Hall zugleich die Ausstellungsfläche bereitstellt, freut uns," so Thomas Wahl, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Heilbronn. "Schließlich sind hier bei uns in der Region unglaublich viele Weltmarktführer und aufstrebende Hidden Champions tätig, für die das Thema leider nicht unbekannt ist," so Wahl weiter.

Die Ausstellung "Echt falsch" gewährt Einblicke in die Facetten der Marken- und Produktpiraterie und sensibilisiert Besuchende für die vielfältigen Gefahren, die von gefälschten Produkten ausgehen können. Sie soll auch in Zeiten des vermeintlich günstigen Internetshoppens dazu beitragen, das Bewusstsein für die Problematik von Produktfälschungen zu sensibilisieren und Verbraucher zu informieren.

Zusatzinformationen:

Die Ausstellung gastiert bis einschließlich zum 06.10.2024 in Schwäbisch Hall. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 08:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr. An den Wochenenden besteht lediglich am Sonntag, 06.10.2024 von 11:00 bis 17:00 Uhr Gelegenheit sich die Ausstellung anzusehen. An diesem Tag findet im Rahmen des Haller Herbsts die "Blaulichtmeile" in der Schwäbisch Haller Innenstadt statt. Vom Marktplatz bis zum Sparkassenplatz stellen Feuerwehr, Bundespolizei, Arbeiter-Samariter-Bund, Justizvollzugsanstalt, Psychosoziale Notfallversorgung, Technisches Hilfswerk, Zoll und Deutsches Rotes Kreuz Fahrzeuge und Ausstattung vor und es gibt viele Mitmach-Aktionen für Groß und Klein.

