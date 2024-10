POL-MI: Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Tuningtreffen in Bad Oeynhausen fest

Lübbecke (ots) - Der Vito des Altenheims der Diakonie wurde am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der Einrichtung in der Kapitelstraße abgestellt. Hier befand sich das Fahrzeug noch in einem einwandfreien Zustand. In den folgenden Stunden haben dann Unbekannte mittels eines scharfen Gegenstandes alle vier Reifen des Wagens zerstört. Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

