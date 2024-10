POL-MI: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Espelkamp (ots) - (SN) Am Mittwoch haben Beamte des Verkehrsdienstes in Espelkamp verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert. So wurden im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes insgesamt 27 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Summe erhalten 10 Fahrzeugführer wegen ihres gefahrenen Tempos eine Owi-Anzeige. In 17 Fällen sind ...

