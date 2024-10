Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Verkehrsverstöße fest

Espelkamp (ots)

(SN) Am Mittwoch haben Beamte des Verkehrsdienstes in Espelkamp verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert.

So wurden im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes insgesamt 27 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Summe erhalten 10 Fahrzeugführer wegen ihres gefahrenen Tempos eine Owi-Anzeige. In 17 Fällen sind Verwarngelder die Folge. Hinzu kamen unter anderem vier weitere Verwarngelder wegen Nutzung der falschen Fahrtrichtung durch Radfahrende sowie zwei weitere Owi-Anzeigen.

Zwei Verkehrsteilnehmer hatten es offenbar besonders eilig. So stellten die Polizisten bei der 59-jährigen Fahrerin eines hochmotorisierten VW auf der Beuthener Straße innerorts bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 88 Stundenkilometern fest. Die Folge: Ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Um 19.43 Uhr rückte auch ein Opel-Fahrer (42) wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung ins Visier der Beamten. Da die Beamten bei dem Mann neben dem Tempo-Verstoß einen Alkoholkonsum vermuteten, erfolgte ein Vortest, der den Verdacht bestätigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem erhält der Mann eine Anzeige.

