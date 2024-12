Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Wendemanöver

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Georg-Marshall-Ring (K29) sind am Montag gegen 16.50 Uhr zwei Autos im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Ein 28-jähriger Mann fuhr mit einem Fiat Punto auf dem George-Marshall-Ring in Richtung B64. Kurz nach der Einmündung Karl-Schurz-Straße in Höhe der Bahnüberführung wendete er auf der Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Opel-Corsa, mit dem ein 30-Jähriger in Richtung Detmolder Straße unterwegs war. Der Corsa-Fahrer versuchte noch ein Ausweichmanöver, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Er prallte frontal gegen die rechte Seite des Fiat. An beide Autos entstanden Totalschäden. Andere Autofahrer hielten an und leisteten Erste Hilfe. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Georg-Marshal-Ring war bis 18.45 Uhr gesperrt.

