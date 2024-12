Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Einbruch über das Dach im Südring-Center - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei zwei mutmaßliche Geschäfts-Einbrecher auf frischer Tat auf dem Dach des Einkauf-Centers am Südring festgenommen.

Um kurz nach 01.00 Uhr löste die Überwachungsanlage des Centers aus. Ein Center-Mitarbeiter informierte sofort die Polizei. Mit mehreren Einsatzkräften umstellte die Polizei das Gebäude. Bei der Absuche auf dem Dach des Centers entdeckten die Polizisten zunächst ein Loch im Dach. Die Dachkonstruktion war gewalttätig durchbrochen worden und eine Leiter führte in die Geschäftsräume. Zwei Tatverdächtige, die sich auf dem Dach versteckt hielten, ergriffen die Flucht. Einen der Männer konnten Beamte noch auf dem Dach stellen und fesseln. Der mutmaßliche Komplize wurde am Boden von einem Diensthundeführer festgenommen. Mit dem Korb einer Feuerwehrdrehleiter holten die Einsatzkräfte den Festgenommenen vom Dach. Beide Männer kamen ins Polizeigewahrsam.

Am Tatort wurde festgestellt, dass die Einbrecher in einem Geschäftsbereich Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchsucht hatten. Eine Bürotür wurde aufgebrochen. Am Tatort lag Beute bereits zum Abtransport bereit. Die Polizei sicherte die Spuren und Beweismittel. Einen in Tatortnähe aufgefundenen Pkw der Tatverdächtigen stellten die Beamten sicher.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 62-jährigen Deutsch-Algerier mit Wohnsitz in Niedersachsen. Der andere Tatverdächtige ist 47 Jahre alt und stammt aus Rumänien. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 47-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Ob die beiden Tatverdächtigen auch für einen ähnlichen nächtlichen Einbruch in den Südring-Center vom 1. Dezember 2024 verantwortlich sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

