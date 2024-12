Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch am Donnerstag

Paderborn (ots)

(mb) In der sechsten Etage eines Wohnblocks mit über 30 Wohnungen an der Benhauser Straße Ecke Berliner Ring ist am Donnerstag tagsüber in eine Wohnung eingebrochen worden.

Zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr gelangten der oder die Täter vermutlich durch die Haustür in das Treppenhaus. Sie hebelten die Wohnungstür auf und suchten in allen Schränken und Schubladen nach Wertsachen. Schmuck und hochwertige Kleidung wurden gestohlen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

