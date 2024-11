Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsteilnehmer gefährdet und viel zu schnell unterwegs: Polizei stellt Führerschein eines 55-Jährigen sicher #polsiwi

Netphen (ots)

Aufgrund der Polizei vorliegender Bürgerbeschwerden sind Beamte des Verkehrsdienstes am Dienstag Zeugen einer Gefährdung im Straßenverkehr geworden. Am Dienstagmorgen (19.11.2024) führten Polizisten gezielte Kontrollen auf der Siegstraße im Bereich der "Fischer-Kurve" durch. Gegen 07:00 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge und eine Radfahrerin die Siegstraße von Netphen aus kommend in Richtung Weidenau. Ihnen näherte sich von hinten ein grauer Citroen. Trotz Überholverbot und Starkregen fuhr der Citroen an den Fahrzeugen vorbei. Um den Überholvorgang noch vor der Kurve zu beenden, scherte der 55-jährige Citroen-Fahrer wieder ein. Das hinter ihm fahrende Auto musste dadurch stark abbremsen. Anschließend fuhr er so nah an einer Radfahrerin vorbei, dass diese ins Schwanken geriet. Zu einem Sturz ist es glücklicherweise nicht gekommen. Neben den Gefährdungen war der Citroen-Fahrer außerdem viel zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 40km/h bei Nässe haben die Beamten ihn mit 69 km/h gemessen. Die Polizisten stellten den Führerschein des 55-Jährigen sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die weiteren Ermittlungen bereits übernommen. Zeugen, insbesondere die von dem gefährlichen Überholmanöver betroffenen Autofahrer, werden gebeten, sich unter der 02732/909-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell