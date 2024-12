Polizei Paderborn

POL-PB: Junger Fahrer bei Alleinunfall schwerverletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Auf der Bielefelder Straße ist am Donnerstagabend ein 23-jähriger Autofahrer verunglückt.

Der Nissan-Primera-Fahrer fuhr um 22.20 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof. Kurz vor der Zufahrt zu den Normandy Barracks kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert seitlich mit einem Ampelmast. Das Auto driftete weiter und fuhr über einen Findling, wobei die vordere rechte Radaufhängung abriss. In der Kasernenzufahrt kam der Nissan stark beschädigt zum Stillstand. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Andere Autofahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam der 23-Jährige in ein Krankenhaus. Die beschädigte Ampel blieb funktionsfähig. Das Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell