POL-PB: Gestohlener BMW geht in Flammen auf

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Ein älterer 3er BMW ist am frühen Samstagmorgen, 14.12.2024, auf einem Feld zwischen der Straße zum Wasserberg und der Mühlenstraße ausgebrannt.

Das Feuer wurde gegen 06.00 Uhr von einem Anwohner gemeldet. Der Mann hatte nachts schon Geräusche vom Feld gehört und am Morgen dann das Feuer entdeckt. Er konnte zwei Personen sehen, die vom brennenden Auto bergauf in Richtung Zum Wasserberg flüchteten. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der BMW in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Am total beschädigten Fahrzeug befanden sich keine Kennzeichen. Die Polizei ermittelte, dass der nicht zugelassene BMW von einem Gewerbegrundstück an der Straße Zum Wasserberg gestohlen worden war. Die Täter hatten das Auto vom Grundstück geschoben und den Wagen über die Straße und eine abschüssige Wiese auf den Acker gerollt. Der Diebstahl erfolgte laut Erkenntnissen der Polizei um kurz nach 02.00 Uhr durch zwei Tatverdächtige. Eine weitere Beschreibung der Personen liegt aufgrund der Dunkelheit nicht vor. Das ausgebrannte Auto wurde sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

