POL-WHV: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Wilhelmshaven (ots) - Am 08.02.2025, um 21:56 Uhr, kam es in der Bremer Straße zu einer Körperverletzung. Das 22-jähriges Opfer gab an, dass ein schwarzer Golf neben ihm anhielt und mindestens eine Person ausstieg. Anschließend soll ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter vom Tatort. Weiteres ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr