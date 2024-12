Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Geschädigten in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 29.11.2024 gegen ca. 17:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hochstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde durch den Unfallverursacher mit seinem grauen BMW X1 (HOM-Kreiskennzeichen) vermutlich beim Einparken ein anderer PKW gestreift. Bei dem geschädigten PKW handelt es sich um ein schwarzen SUV mit NK-Kreiskennung, an dem vermutlich ein Sachschaden im Bereich der Fahrerseite entstanden ist. Der geschädigte PKW wurde vermutlich ohne Kenntnis des Ereignisses im weiteren Verlauf von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der bislang unbekannte Fahrer des geschädigten PKW, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

