Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Raub von zwei E Bikes im Wald

Homburg (ots)

Am 30.11.2024 um ca. 17:50 Uhr kam es in dem Waldgebiet in 66424 Homburg OT Jägersburg zwischen Jägersburg und Bexbach- Kleinottweiler zu einem Raub von zwei E-Bikes. Ein 54-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau wurden hierbei auf dem Waldweg von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und aufgefordert von ihren Fahrrädern abzusteigen. Um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen zückten die beiden Täter vermutlich Teleskopschlagstöcke und verließen im Anschluss die Tatörtlichkeit mit den beiden E-Bikes in unbekannte Richtung. Die Täter waren maskiert und dunkel gekleidet. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe liegt fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell