Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand in einem Einfamilienhaus in Homburg-Reiskirchen

Homburg (ots)

In der Nacht von dem 30.11.2024 auf den 01.12.2024 kam es gegen 02:35 Uhr zu einem Brand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Richardstraße in Homburg-Reiskirchen. Hierbei wurden die drei Bewohner des Hauses durch das Ein-atmen des Rauches verletzt und mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Ermittlungen zur genauen Brandursache werden in den nächsten Tagen durch die Fachdienststelle angestellt.

