LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg - Rivalisierende gewalttätige Gruppierungen: zwei weitere Haftbefehle vollstreckt

Stuttgart (ots)

Die fortlaufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit den rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart führten zur Identifizierung und Verhaftung zweier weiterer Tatverdächtiger.

Am 9. Juni 2023 hatte ein Mann in Altbach eine Handgranate auf eine Trauergemeinde geworfen. Im Anschluss wurde der Handgranatenwerfer durch eine größere Personengruppe verfolgt, gestellt und lebensgefährlich verletzt. Nun konnten zwei weitere Männer, ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger sowie ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger, als mutmaßliche Beteiligte identifiziert werden.

Am 25. Oktober 2024 nahmen Kräfte des LKA BW den jüngeren der beiden Männer in Plochingen fest. Der mutmaßliche Mittäter ging den Beamten bereits einen Tag zuvor in Stuttgart ins Netz.

Das Amtsgericht Stuttgart erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags Haftbefehle. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

