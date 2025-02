Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 5-Jähriger fährt alleine S-Bahn - Familienzusammenführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 05.02.2025 gegen 12:46 Uhr fuhr ein 5-jähriger Junge ganz alleine auf der Strecke Harburg - Harburg-Rathaus in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Buxtehude. Eine aufmerksame Frau wurde auf das laut weinende Kind in der S-Bahn aufmerksam, stieg mit dem Kind in der Haltestelle Harburg-Rathaus aus und betätigte die Notrufsäule auf dem Bahnsteig.

Umgehend erreichte eine Streife des Bundespolizeireviers Hamburg-Harburg den Einsatzort und übernahm den Jungen von der Melderin. Zu der Melderin können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Parallel betätigte die 28-jährige Mutter des Kindes eine Notrufsäule im Bahnhof Harburg und gab an, dass ihr Sohn alleine in eine S-Bahn gestiegen sei und sie den Einstieg nicht mehr rechtzeitig mit ihrem zweiten Kind sowie einem Kinderwagen geschafft habe.

Der Junge wurde in Absprache mit der Mutter an die 55-jährige Oma im Bahnhof Harburg-Rathaus durch die Bundespolizei übergeben.

Die Bundespolizei warnt:

"Kinder können die Lebensgefahr beim Betreten von Bahnanlagen nicht einschätzten. Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Bitte behalten Sie Ihre Kinder in der Nähe von Bahnanlagen immer im Blick und klären Sie Ihre Kinder so früh wie möglich über die großen Gefahren im Bahnbereich auf."

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell