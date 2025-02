Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verletzter Mann nach Gleissturz in Hamburger S-Bahnstation

Hamburg (ots)

Nach erstem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg stürzte ein Mann (Alter: 53 Jahre) am 03.02.2025 gegen 02:29 Uhr offensichtlich alkoholisiert ohne Fremdeinwirkung im S-Bahnhaltepunkt Hammerbrook vom Bahnsteig in das Gleis 2. Dort blieb der Verunfallte zunächst regungslos liegen.

Gegen 04:14 Uhr wurde die Person von einer einfahrenden S-Bahn, die als Leerfahrt ohne Bahnreisende fuhr, überrollt. Der Triebfahrzeugführer erkannte die Gefahrenlage, leitete eine Schnellbremsung ein und meldete den Vorfall umgehend an die Polizei.

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei, der Feuerwehr und der Landespolizei Hamburg erreichten den Einsatzort. Eine Streckensperrung sowie Stromabschaltung der Stromschienen wurden veranlasst.

Zur Rettung der Person musste die betroffene S-Bahn manuell durch diverse eingesetzte Kräfte nach hinten geschoben werden.

Bei dem deutschen Verunfallten waren insbesondere Gesichtsverletzungen zu erkennen. Nach einer Erstversorgung durch eine RTW-Besatzung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Triebfahrzeugführer der S-Bahn stand unter dem Eindruck des Geschehens und musste vor Ort abgelöst werden.

Nach Beendigung der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen wurde der Einsatzort gegen 05:20 Uhr an den zuständigen Notfallmanager der S-Bahn übergeben. Über Betriebsstörungen im S-Bahnverkehr können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden.

Ergebnis nach Auswertung der Videoaufnahmen aus entsprechenden Überwachungskameras: Nach jetzigem Ermittlungsstand kann die Bundespolizeiinspektion Hamburg ein Fremdverschulden ausschließen. Der Mann torkelte fußläufig auf dem Bahnsteig und stürzte anschließend in das Gleis 2.

Aus aktuellem Anlass warnt die Hamburger Bundespolizei wiederholt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen: "Leider kommt es durch alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu Unfällen. Triebfahrzeugführer von Zügen können nicht ausweichen, oftmals sind die Bremswege zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

Hinweis: Videomaterial aus den Überwachungskameras kann im laufenden Strafverfahren nicht an Medienvertreter übermittelt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell