BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga Hamburger SV - Hannover 96- Ruhiger Einsatzverlauf

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 02.02.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 120 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - Hannover 96 im Einsatz. Das Volksparkstadion war nach hiesigem Sachstand mit über 57.000 Zuschauern ausverkauft.

"Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung von relevanten Problem-Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich und damit verbundene Auseinandersetzungen zu verhindern."

Rund 1400 Fans des Vereins Hannover 96 reisten mit Fernzügen über den Hamburger Hauptbahnhof an. Darüber hinaus nutzten in der Anreisephase zahlreiche HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über entsprechende S-Bahnhöfe das Stadion zu erreichen. Die An- und Abreisephase verlief im bahnpolizeilichen Bereich unter polizeilichen Lenkungs- und Begleitmaßnahmen störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Hamburg gab es keine besonderen Vorkommnisse. "Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei ging wiederholt vollends auf."

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB-Sicherheit verlief auch in diesem Fußballeinsatz wiederholt sehr gut.

