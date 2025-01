Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Supermarkt - "Kunde" steckt sich 20 Alkohol-Mixgetränke in die Einkaufstasche, aber ohne die Ware zu bezahlen...

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 29.01.2025 gegen 06.25 Uhr soll ein Mann (m.44) in einem Supermarkt im Bahnhof Altona insgesamt -20- Dosen eines Alkoholmixgetränkes (siehe Foto in digitalen Pressemappe) im Wert von rund 80 Euro in seine mitgeführte Einkaufstasche gesteckt haben. Ohne die Ware zu bezahlen versuchte er das Geschäft zu verlassen und wurde prompt von einem Mitarbeiter des Geschäfts angehalten, der den Diebstahl zuvor beobachtet hatte. Eine angeforderte Streife der Bundespolizei stellte die Personalien des Beschuldigten anschließend fest. Gegen den polizeilich bekannten Mann leiteten die eingesetzten Polizeibeamten ein Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) ein. Einen Grund für den übermäßigen "Dosen-Klau" nannte der deutsche Staatsangehörige nicht. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige ohne die begehrten Mixgetränke wieder entlassen.

Hinweis: Leider gibt es keine höhere Auflösung vom "Diebesgut-Foto".

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell