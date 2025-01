Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Mann attackiert Bundespolizisten nach Zugfahrt ohne Fahrschein- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 26.01.2025 gegen 22.20 Uhr soll ein Mann (m.33) in aggressiver Form grundlos Fahrgäste und eine Zugbegleiterin in einem Metronomzug kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Harburg bepöbelt haben. Da der ukrainische Staatsangehörige keinen Fahrschein vorweisen konnte und sich auch nicht gegenüber der Zugbegleiterin ausweisen wollte, wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert. Der Aggressor wurde nach Einfahrt des Metronom im Bahnhof Harburg durch eine Streife der Bundespolizei im Zug festgestellt. Der Beschuldigte leistete umgehend erhebliche Widerstandshandlungen und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten.

"Auf dem Bahnsteig trat der Beschuldigte auf eingesetzte Bundespolizisten ein. Der polizeilich bekannte Mann wurde daraufhin kontrolliert zu Boden gebracht und gefesselt."

Unter weiteren Widerstandshandlungen wurde der Aggressor zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung und der mitgeführten Taschen konnten seine Ausweispapiere sowie ein Küchenmesser aufgefunden werden. "Das Messer wurde sichergestellt." Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des ukrainischen Staatsangehörigen fest.

"Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland der U-Haftanstalt zur Haftprüfung zugeführt."

Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Leistungserschleichung) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell