Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Reisekoffer sorgte für Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei im Bahnhof Hamburg Harburg

Hamburg (ots)

Am 23.01.2025 gegen 21:07 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Hamburg Harburg von aufmerksamen Bahnreisenden über einen herrenlosen Reisekoffer auf dem Bahnsteig 2 im Bahnhof Harburg informiert. Umgehend erreichten Kräfte der Bundespolizei den Einsatzort und sperrten diesen zunächst ab.

Bei der zwischenzeitlich durchgeführten Sichtung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras konnte ein unbekannter Mann auf dem gespeicherten Video- Material erkannt werden, welcher einen Reisekoffer auf dem Bahnsteig abstellte und sich dann entfernte. Für eine eingesetzte Bundespolizeistreife war der Inhalt des Koffers vor Ort nicht einsehbar. Ein gefährlicher Inhalt konnte nicht ausgeschlossen werden.

Der Eigentümer des Koffers konnte im weiteren Verlauf an einem Kiosk im Bahnhof Harburg durch eine fahndende Bundespolizeistreife festgestellt werden. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde der Mann eingehend zum richtigen Umgang mit dem mitgeführten Reisegepäck belehrt. Der Eigentümer (Alter: 35 Jahre) erhielt sein Gepäckstück nach Öffnung und Inaugenscheinnahme des ungefährlichen Inhalts zurück. Gründe für das Fehlverhalten des polnischen Staatsangehörigen konnten nicht ermittelt werden. Er zeigte sich äußerst einsichtig.

Der Bahnverkehr wurde durch die Einsatzmaßnahmen nicht beeinträchtigt.

Im Rahmen der Einladung des internationalen Netzwerkes europäischer Bahn- und Transportpolizeibehörden RAILPOL beteiligte sich die Bundespolizeidirektion Hannover mit ihrer nachgeordneten Dienststelle, der Bundespolizeiinspektion Hamburg, im Zeitraum vom 23.01.2025 um 07:00 Uhr bis zum 24.01.2025 um 07:00 Uhr am Rail-Action-Day mit dem Schwerpunkt "Fahndung nach abgestellten sowie herrenlosen Gegenständen".

Anlässlich dieser Thematik errichtete die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit dem PK14 der Landespolizei Hamburg am 23.01.2025 einen Präventionsstand im S-Bahnhof Jungfernstieg und sensibilisierte dort im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Bahnreisende zum richtigen Umgang mit Gepäckstücken in Zügen und in Bahnhöfen.

Hinweise der Bundespolizeiinspektion Hamburg:

"Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt stehen! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! Es könnte sich um einen gefährlichen Inhalt handeln! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeiter der DB AG oder an die Bundespolizei!"

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell