POL-MK: Tag des Notrufs am 1.10.: Die Polizei geht bei WhatsApp auf Streife

Iserlohn (ots) - Vandalen haben in der Nacht zu Donnerstag fünf an der Oestricher Straße geparkte Autos mit Sprühfarbe beschmiert. Die Tat muss sich zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: ...

