BPOL-HH: Mutmaßlicher "Kofferdieb" attackiert DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter (DBS)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg entwendete ein Mann (m. 34) am 01.02.2025 gegen 18.10 Uhr einen hochwertigen Koffer (Inhalt: Bekleidung) einer Reisenden (w.43) im Hamburger Hauptbahnhof.

"Zuvor stellte die Geschädigte ihren Koffer bei der Bestellung von Speisen in der Gourmet-Station ab. Diesen günstigen Moment nutzte der Tatverdächtige offensichtlich, um das Gepäckstück blitzschnell zu entwenden."

In der Nähe befindliche DBS-Mitarbeiter wurde von der Geschädigten umgehend über den Kofferdiebstahl in Kenntnis gesetzt. Bereits 20 Minuten später konnten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter den Beschuldigten mit dem Koffer vor dem Hauptbahnhof feststellen. Der rumänische Staatsangehörige versuchte ohne das Diebesgut zu flüchten. Die eingesetzten DBS-Mitarbeiter konnten den 34-Jährigen aber vor Ort festhalten. Dabei wurde ein Mitarbeiter mit Faustschlägen attackiert; eine DBS-Mitarbeiterin erlitt durch das gewaltsame Verdrehen der Hand durch den Beschuldigten schmerzhafte Verletzungen und musste ihren Dienst abbrechen.

"Die Frau wurde mit Verdacht eines Handgelenksbruchs mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht."

Angeforderte Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Beschuldigte wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht.

"Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurden eine Schreckschuss-Pistole, sowie ein griffbereites Cuttermesser aufgefunden und sichergestellt."

Gegen den 34-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl, Körperverletzung) sowie OWI - Verfahren (mitgeführte Waffen) eingeleitet. Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen vom LKA der Polizei Hamburg geführt (KV am Hachmannplatz-Stadtgebiet).

Der Reisenden (w.43) konnte der zuvor entwendete Koffer mit vollständigem Inhalt wieder übergeben werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg wiederholt vor Gepäckdieben:

"Seien Sie wachsam und lassen Sie Ihr Gepäck niemals unbeaufsichtigt in den Bahnhöfen stehen. Das ist, wie in diesem Fall, quasi eine Einladung an Kriminelle um schnell und einfach an Beute zu gelangen." "Der Ideenreichtum der Diebe kennt keine Grenzen; bringen Sie jeden Diebstahl zur Anzeige."

