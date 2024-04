Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2024

Heilbronn (ots)

Brackenheim-Meimsheim: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Ein 31-Jähriger wurde am Dienstag in Brackenheim-Meimsheim u.a. wegen des bestehenden Verdachts der Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln festgenommen.

Der Mann soll Ende vergangenen Jahres in Heilbronn Betäubungsmittel an eine 16-Jährige abgegeben haben. Der 16-Jährigen ging es in Folge des Drogenkonsums gesundheitlich schlecht, weshalb sie aufgrund einer Drogenintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei den Drogen soll es sich um Ecstasy-Tablette mit dem Namen "Blue Punisher" gehandelt haben. Bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses fanden Polizisten am 26. März in der Wohnung des Mannes zudem verkaufsfertige Betäubungsmittel.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der mutmaßliche Drogendealer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell