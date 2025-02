BPOL-TR: Personenzug in Cochem besprüht

Koblenz (ots) - Im Rahmen einer Einsatzmaßnahme am Bahnhof Koblenz nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Sonntag drei Graffiti-Sprayer fest. Bei den Personen handelt es sich um zwei deutsche und einen italienischen Staatsbürger. Sie versuchten bei Erkennen der Einsatzkräfte zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 25 qm ...

