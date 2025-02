Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters Hannover - Spende in Höhe von 3.459 Euro übergeben

Prüm (ots)

Am 21. Januar 2025 fand in der Karolingerhalle in Prüm das traditionelle Benefiz-Neujahrskonzert der Bundespolizei Trier und der Stadt Prüm statt. In diesem Jahr war erstmals das Bundespolizeiorchester Hannover unter der Leitung von Matthias Höfert zu Gast.

Der Spendenerlös in Höhe von 3.459 Euro kommt dem Verein "Ein Geschenk für Kinder" zugute. Dr. Johannes Reuschen, Bürgermeister der Stadt Prüm und Polizeidirektor Stefan Jäger, Leiter der Bundespolizeiinspektion Trier, übergaben den symbolischen Scheck an die beiden Vorstandsmitglieder Jürgen Schalz und Frank Kirsch.

Der 2007 gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, hilfsbedürftige Kinder in der Eifelregion zu unterstützen. Dies u. a. bei der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen Prüm und Pronsfeld, durch Sachspenden oder finanzielle Unterstützung bei Therapien.

