Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250217.2 Kiel: Kontrolle von Fahrzeugen anlässlich des Phänomens der sogenannten Autoposer

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag unterzogen Polizeikräfte im Bereich Bergstraße / Dreiecksplatz mehrere Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle. Zuvor seien die Fahrzeuge durch lautstarkes Beschleunigen aufgefallen.

Gegen 23 Uhr kam es zu einem erhöhten Aufkommen von hochmotorisierten Pkw, welche durch lautes Beschleunigen und wiederholtem Passieren der Bergstraße auffielen. Die Einsatzkräfte vom 2. Polizeirevier kontrollierten daraufhin insgesamt acht Fahrzeuge. Sanktionierbare Verkehrsverstöße stellten die Beamtinnen und Beamten jedoch nicht fest. Im Anschluss führten die Polizistinnen und Polizisten verkehrserzieherische Gespräche und stellten die Straftatbestände des illegalen Kfz-Rennens dar.

Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer sich an die Verkehrsregeln zu halten. Übermäßiger Lärm, unnötiges Hin- und Herfahren sowie illegale Umbauten werden konsequent überwacht und geahndet. Rücksichtslosigkeit wird nicht toleriert. "Auto-Posing" ist keine Kultur, sondern Egoismus auf Kosten anderer. Verstöße können zu hohen Bußgeldern, Fahrzeugstilllegungen und Führerscheinentzug führen.

In Kiel verzeichnete die Polizei in den letzten Monaten kein besonderes hohes Aufkommen von sogenannten Autoposern. Wir haben dieses Phänomen jedoch im Blick und werden in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durchführen.

