BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Fernreisebus

Kehl (ots) - Gestern Abend erschien ein 39-Jähriger beim Bundespolizeirevier in Kehl und gab an, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Eine Überprüfung bestätigte die Angaben des italienischen Staatsangehörigen. Demnach wurde er wegen eines Raubdeliktes gesucht und hatte aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren eine Reststrafe von 1009 Tagen zu verbüßen. Er wurde in die JVA gebracht. Rückfragen bitte an: ...

