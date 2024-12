Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

Eine 38-jährige Fahrerin eines Audi befuhr gestern Nachmittag die L1022 von Frauensee in Richtung Gospenroda. In einer Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Sie wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 20.000 Euro. Die Straße war kurzzeitig gesperrt. (jd)

