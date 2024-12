LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots) - Ein in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparktes Fahrzeug wurde durch einen oder mehrere bislang Unbekannte beschädigt. In der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute Morgen, 08.30 Uhr wurden Schäden in Höhe von circa 1.500 Euro am Lack sowie den Reifen herbeigeführt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0319140/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

