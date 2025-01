Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Champions League Spiel Stuttgart - Paris - Einsatzmaßnahmen an der deutsch-französischen Grenze

Iffezheim (ots)

Anlässlich der heutigen Champions League Spielbegegnung VfB Stuttgart gegen Paris Saint Germain wurde durch die Bundespolizeiinspektion Offenburg in enger Abstimmung mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart und dem Polizeipräsidium Stuttgart während der Anreisephase am Grenzübergang Iffezheim eine Kontrollstelle betrieben. Darüber hinaus wurde an den Grenzübergängen Wintersdorf, Altenheim, Kehl Europabrücke und Rheinau gegen anreisende Gästefans aufgeklärt.

Zusätzlich wurde ein relevanter Fernverkehrszug von Paris nach Stuttgart durch ein deutsch-französisches Streifenteam der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Dienstgruppe (GDFD)begleitet. Die Anreise der Pariser Anhänger nach Stuttgart erfolgte überwiegend mit Reisebussen und PKW über den Grenzübergang in Iffezheim.

Bei den Kontrollmaßnahmen in den Zügen und am Grenzübergang in Iffezheim stellten die Einsatzkräfte u.a. diverse Pyrotechnik, verbotene Gegenstände und Vermummungsgegenstände sicher. Vier Personen wurde aufgrund einer Gefahrenprognose die Einreise und somit die Weiterreise zum Spielort Stuttgart untersagt.

Darüber hinaus wurde am Grenzübergang in Iffezheim ein französischer Staatsangehöriger festgenommen, der wegen eines Betrugsdeliktes per Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 20-tägige Haftstrafe abwenden. Zudem wurden mehrere Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz zur Anzeige gebracht.

Die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizeiinspektion Offenburg wurden durch Kräfte der Bundespolizeiabteilung aus Hünfeld in Hessen sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit aus Stuttgart unterstützt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell