POL-WES: Wesel - Täter entwenden iPads aus Schule

Wesel (ots) - Am 27.02.2025 gegen 20:52 Uhr kam es in Dinslaken auf der Friedrich-Ebert-Straße an der Kreuzung mit der Neustraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 53-jähriger Mann aus Dinslaken schwer verletzt wurde. Der 53-Jährige querte hier fußläufig die Friedrich-Ebert-Straße trotz bestehendem Rotlicht für seine Laufrichtung an der dortigen Fußgängerampel. Hierbei wurde er von dem PKW eines ...

