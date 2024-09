POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.09.2024.

Wolfenbüttel (ots) - Täterschaft drang in Gewerberäume ein. Wolfenbüttel, Schulwall, 16.09.2024, 18:00 Uhr-17.09.2024, 08:15 Uhr. Die unbekannte Täterschaft drang unter Gewaltanwendung auf ein Fenster in das Gewerbeobjekt ein und erbeute im Tatverlauf insbesondere Bargeld. Es entstand ein Schaden in einer mittleren dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise sind an die ...

