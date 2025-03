Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250311-4: Handtasche geraubt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Seniorin bei Überfall schwer verletzt

Am Montagvormittag (10. März) soll eine Täterin oder ein Täter einer Seniorin in Bergheim die Handtasche geraubt haben. Rettungskräfte brachten die Dame, die bei dem Überfall verletzt wurde, in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten oder einer Unbekannten, der/die etwa 170 Zentimeter groß und zur Tatzeit mit einem schwarzen Steppmantel und einer Kapuze bekleidet gewesen sein soll. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 10.40 Uhr in der Grünanlage zwischen Erftallee und der Straße "Am Knüchelsdamm" aus Richtung Kirchstraße kommend unterwegs gewesen sein. Von hinten habe sich eine unbekannte Person genähert und am Rollator gezerrt, bis die Dame zu Boden stürzte. Dann habe der oder die Täterin die Handtasche gegriffen und sei vermutlich in Richtung der Straße "Am Jobberath" geflüchtet. Ein Zeuge habe die Geschädigte wenig später am Boden liegend vorgefunden. Wenige Meter weiter habe die Handtasche gelegen, die Geldbörse habe gefehlt. Alarmierte Polizisten leiteten eine Fahndung ein, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (rs)

