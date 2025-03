POL-REK: 250311-3: Mofafahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kabel und Geräte entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Wochenende Gegenstände von Baustellen in Pulheim und Kerpen entwendet haben sollen. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 21 und 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten Informationen ...

