Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250310-4: Festnahmen nach Autoaufbruch - Diensthund im Einsatz

Pulheim (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten Tatverdächtige

Aufmerksamen Zeugen ist eine zügige Festnahme zweier mutmaßlicher Autoaufbrecher zu verdanken. Sie bemerkten am Freitagabend (7. März) zwei verdächtige Männer in Pulheim, die an einem Auto hantierten. Polizisten nahmen die Männer kurze Zeit später vorläufig fest.

Laut ersten Informationen sollen Zeugen gegen 18.15 Uhr zwei verdächtige Männer (37, 40) auf dem Gelände eines Kfz-Betriebes an der Sachsstraße bemerkt haben. Die Männer sollen sich an einem Auto verdächtig verhalten und die Umgebung beobachtet haben. Die Zeugen wählten sofort den Notruf. Nach wenigen Minuten erschienen Polizisten vor Ort, darunter auch ein Beamter mit seinem Diensthund. Die Einsatzkräfte erkannten, dass einer der Männer "Schmiere" stand, während der andere mit dem Oberkörper in einem Auto lehnte, und dieses offenbar nach Wertgegenständen durchsuchte. Laut ersten Erkenntnissen hatte er zuvor die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Als die Polizisten sich gegenüber den Verdächtigen zu erkennen gaben, versuchte einer der Männer davonzulaufen. Die Beamten stoppten den Flüchtigen und nahmen ihn fest. Währenddessen versuchte der zweite Tatverdächtigte zu flüchten. Trotz Androhung des Diensthundeinsatzes rannte er über ein Feld, wo er schließlich von dem Diensthund gebissen und an der Flucht gehindert wurde. Die Uniformierten nahmen beide Beschuldigte vorläufig fest. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo Mediziner die Bisswunde versorgten. Vor Ort stellten Polizeibeamte insgesamt zwei aufgebrochene Autos fest und fertigten Strafanzeigen. Die Beschuldigten wurden nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell