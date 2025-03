Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250310-3: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Mann soll keinen Helm getragen haben

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (7. März) ist ein Fahrradfahrer (64) in Frechen schwer verletzt worden.

Laut ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin (78) gegen 12 Uhr auf der Kapfenberger Straße in Richtung Hubert-Prott-Straße unterwegs und habe an einer Einmündung angehalten. Kurz darauf sei sie nach rechts Richtung Holzstraße abgebogen. Zeitgleich sei der 64-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Hubert-Prott-Straße in Richtung Holzstraße gefahren. Aus bislang ungeklärtem Grund sei es an der Einmündung zur Kapfenberger Straße zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden gekommen. Dabei sei der Radfahrer gestürzt. Im Anschluss sollen die nunmehr Unfallbeteiligten ihre Daten ausgetauscht haben. Der Mann sei später mit einem Angehörigen ins Krankenhaus gefahren.

Eine weitere Angehörige erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige und befragten die Beteiligten. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt allen Rad- und Pedelecfahrenden, vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. Der Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen und kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen schützen oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell